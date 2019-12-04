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Son Dakika Güncel Yalova'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı Bursa'da yakalandı - Son Dakika

Yalova'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı Bursa'da yakalandı

6 saat önce

Yalova'da 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, Bursa'da gözaltına alındı.

Yalova'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı Bursa'da yakalandı, System.String[]

Yalova'da 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, Bursa'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çiftçlikköy ilçesinde 4'ü kuaför, emlak, tüp bayi, elektrik ve boş dükkan olmak üzere 8 iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, MOBESE ve iş yeri kameralarından adım adım takip ettiği şüphelinin kullandığı aracı tespit etti.

Araç ile İstanbul'dan Bursa'ya geçiş sırasında Çiftlikköy'de 8 iş yerine girdiği anlaşılan şüphelinin daha sonra Bursa istikametine doğru ayrıldığı belirlendi.

Şüphelinin H.İ.A. olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi ikamet ettiği Bursa'da gözaltına aldı.

Yalova'ya getirilen H.İ.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kuaför, Yalova, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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