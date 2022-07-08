Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kartal İskelesi'nde geri manevra yaptığı sırada iskele boşluğunda asılı kaldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da iskelede asılı kalan otomobilin üzerinde yardım beklediler - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.