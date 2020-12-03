İşlettiği çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Yalova'da bir kişi, işlettiği çay ocağında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Fırın Sokağı'nda bulunan çay ocağını işleten S.B, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ayağından yaralanan S.B, yakındaki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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