Son Dakika Haberleri: Yalova'da İstihdam Garantili İş Protokolü İmzalandı

Yalova'da İstihdam Garantili İş Protokolü İmzalandı

20 dakika önce

İl Milli Müdürlüğü ile Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi Ticaret AŞ arasında istihdam garantili iş birliği protokolü imzalandı.

Yalova'da İstihdam Garantili İş Protokolü İmzalandı, System.String[]
İl Milli Müdürlüğü ile Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi Ticaret AŞ arasında istihdam garantili iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, protokolün Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Yalova Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, protokol ile gemi inşa sektörünün ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek nitelikte mesleki yeterlilikle donatılmış insan gücünün, okul-işletme iş birliğinde yetiştirilmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Yalova Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi İnşa alanı mezunlarının, aynı şirket üyesi işletmelerde iş garantili olarak istihdam edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Altınova, Yalova, Ekonomi
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