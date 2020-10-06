Engelli gençleri tersane sektörüne kazandıracak proje hayata geçiriliyor - Son Dakika

Yalova Üniversitesi (YAÜ) tarafından hazırlanan "Yalova İli Engelli Gençleri İçin Tersane Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü Kurmak" projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

YAÜ'nün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilan ettiği "2020 Yılı Sosyal Gelişme Programı (SOGEP)" kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 1 milyon 200 bin lira hibe kazanan projenin imza töreni valilikte yapıldı.

50 engellinin yararlanacağı proje, Vali Muammer Erol, YAÜ Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan Dede arasında imzalandı.

YAÜ Altınova Meslek Yüksekokulu'nda uygulanacak olan projenin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, YAÜ Engellilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yalova Tersaneciler Derneği, Sefine ve Tersan Tersanelerinin iş birliğiyle hayata geçirileceği belirtildi.

Projeyle ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'de engelli gençlerin ve tersanelerdeki iş kazası mağdurları ve yakınlarının mesleki eğitim ve istihdamlarına yönelik süreci bir bütün halinde ele alan projenin, aynı zamanda çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yapmayı da hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında, Yalova'da ikamet eden 18-30 yaş aralığındaki lise düzeyinde eğitime sahip 50 engellinin (görme ve zihinsel engeli bulunan bireyler hariç) tam katılım ve fırsat eşitliği çerçevesinde mesleki eğitim ve toplumsal yaşama katılımının sağlanacağı vurgulandı.

Tersane sektöründen yaşanan iş kazası mağdurlarının mesleki eğitim ve toplumsal yaşama katılımının sağlanmasının amaçlandığı projede, başarılı olan 25 engellinin istihdam edileceğine yer verilen açıklamada, "Ayrıca engelli gençlere yönelik mesleki eğitim programının oluşturulması, proje kapsamında eğitim gören iş kazası mağdur ve yakınlarından başarılı olan 5 bireyin istihdamı ile ekonomik hayata katılımlarının sağlanması, işveren ve diğer çalışanların engelliler konusunda eğitilmesi, eğitimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Yalova Üniversitesi bünyesinde engelli entegre yüksekokulu kurulması amaçlanıyor."