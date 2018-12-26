Son Dakika Haberleri: Yalova'da İstinat Duvarı Yıkılan 2 Bina Toprak Yığını Altında Kaldı

Yalova'da İstinat Duvarı Yıkılan 2 Bina Toprak Yığını Altında Kaldı

2 saat önce

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu toprak yığını altında kalan 2 bina tahliye edildi.

Yalova'da İstinat Duvarı Yıkılan 2 Bina Toprak Yığını Altında Kaldı, System.String[]
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu toprak yığını altında kalan 2 bina tahliye edildi. 

Olay, ilçesinin Esenköy beldesinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Aşırı yağış sonrası istinat duvarı çöken 2 binanın büyük bölümü toprak yığını altında kaldı. 10 daire bulunan 2 binada yaşayanlar, çökme ve toprak kayması sonrası panikle evlerinden çıktılar. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve belediye ekipleri binaları boşalttı. Ekipler gece boyunca incelemelerde bulunurken, bina sakinleri, yakınlarında ve komşularında geceyi geçirdi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:58 Kaynak: DHA

Esenköy, Çınarcık, Yalova, Güncel
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