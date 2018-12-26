Yalova'da İstinat Duvarı Yıkılan 2 Bina Toprak Yığını Altında Kaldı
1 saat önce
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu toprak yığını altında kalan 2 bina tahliye edildi.
YALOVA'nın Çınarcık
ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu toprak yığını altında kalan 2 bina tahliye edildi. Olay, ilçesinin Esenköy
beldesinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Aşırı yağış sonrası istinat duvarı çöken 2 binanın büyük bölümü toprak yığını altında kaldı. 10 daire bulunan 2 binada yaşayanlar, çökme ve toprak kayması sonrası panikle evlerinden çıktılar. Olay yerine sevk edilen AFAD
, itfaiye, 112 Acil Servis
, polis ve belediye ekipleri binaları boşalttı. Ekipler gece boyunca incelemelerde bulunurken, bina sakinleri, yakınlarında ve komşularında geceyi geçirdi. - Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:12 Kaynak: DHA
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