Yalova'da İstinat Duvarı Yıkılan 2 Bina Toprak Yığını Altında Kaldı (2)

'DEPREM OLDUĞUNU SANDIK'Yalova'nın Çınarcık ilçesi Liman Mahallesi'nde, 25-30 yıllık olduğu belirtilen istinat duvarının yıkılmasıyla toprak yığını altında kalan 2 binada incelemeler sürüyor.

'DEPREM OLDUĞUNU SANDIK'



Yalova'nın Çınarcık ilçesi Liman Mahallesi'nde, 25-30 yıllık olduğu belirtilen istinat duvarının yıkılmasıyla toprak yığını altında kalan 2 binada incelemeler sürüyor. Bölgeye gelen 2 binanın müteahhiti Erdem Küçük, "Binalarda hasarlar oluşmuş. Hasarlar binalarımızdan değil, istinat duvarının çökmesi sonucunda meydana geldi. Hasar tespiti yapılacak, AFAD'ın çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.



Bölgede market işletmeciliği yapan Ali Osman Yardımcı ise, ilk başta deprem olduğunu sandıklarını belirterek, "Daha sonra duvarın çöktüğünü gördük" dedi. Toprak yığını altında kalan binalardan birinin inşaat halinde olduğu belirtilirken, duvarın çökmesiyle birlikte toprağın 2'nci ve 3'üncü kata kadar girdiği görüldü.



Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,





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