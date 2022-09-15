Yalova'da okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da okul çevreleri ve servisler denetlendi

15.09.2022 11:03
Yalova'da okul çevreleri ve servisler denetlendi

Yalova'da jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Yalova'da jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerin, okul çağındaki çocuk ve gençleri başta uyuşturucu olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından korumak amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.

Faaliyet kapsamında 86 okul servis aracını kontrol eden Jandarma Trafik Timlerinin, şartları sağlamayan 3 servis aracına cezai işlem uyguladığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Jandarma Asayiş Timleri tarafından 73 okul ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, tek dal sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerler, alkollü işletmeler, şans oyunları ve tekel bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları genel asayiş, çocuk ve gençler yönünden kontrol edilmiştir. Eğitim gören öğrencilerimize Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' konusunda bilgilendirme yapılmış, Jandarma Çocuk dergisi hediye edilmiştir."

Açıklamada, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlama, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engelleme, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden koruma amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

YORUMLAR
500
BES, çocuklar için erken emekliliğin ilk adımı BES, çocuklar için erken emekliliğin ilk adımı Son dakika haberi... İçişleri: Hakkari'de Eren Abluka-37 Operasyonu başlatıldı Son dakika haberi... İçişleri: Hakkari'de Eren Abluka-37 Operasyonu başlatıldı
Kaynak: AA

Jandarma, Yalova, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:59 Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi
10:45 ABD ve AB, Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit etti! Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları uygulanmıyor mu?
10:44 Bakan Nebati, Financial Times'ın, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı" iddialarına Türkiye Ekonomi Modeli üzerinden yanıt verdi
10:43 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek
10:30 Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?
10:17 Ablasıyla tartışan eniştesini, yeğenlerinin yanında öldürdü! Savunmasında "Amacım korkutmaktı" dedi
10:20 Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi
10:18 Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor
10:16 ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda kimi desteklediği belli oldu!
09:50 Dere yatağında cesedi bulunan gencin katili en yakın arkadaşı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 11:05:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement