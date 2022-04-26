Yalova'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Yalova'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

26.04.2022 16:48
Yalova'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarı çalışmalar neticesinde, Esenköy beldesinde M.E.Y'nin yasa dışı tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma, şahsın iş yerinde aramalar gerçekleştirdi.

Aramada, 10 bin 750 adet sigara kağıdı, 6 bin 800 boş makaron, bin 260 adet dolu makaron, 14 adet tütün basma aparatı, 12 kilo nargile kömürü, 11,5 kilo nargile tütünü, 6,5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA

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Kaçak Sigara, Çınarcık, Jandarma, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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