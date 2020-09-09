Yalova'da jandarmadan operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

YALOVA'da jandarma ekiplerince, düzenlenen operasyonla evine silah, kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün 3 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 11 fişek, 4 kelebek bıçak, 5 gram kubar esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü, ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:26 - Kaynak: DHA
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