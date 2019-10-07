Son Dakika Haberleri: Yalova'da jeotermal saha ihaleleri
Son Dakika Ekonomi Yalova'da jeotermal saha ihaleleri

Yalova'da jeotermal saha ihaleleri

1 saat önce

Yalova'daki 11 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Yalova'da jeotermal saha ihaleleri, System.String[]

Yalova'daki 11 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yalova'nın çeşitli ilçelerindeki 11 jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle "açık teklif artırma" usulüyle ihale edilecek.

Alanları 325 ile 4 bin 25 hektar, muhammen bedelleri ise 41 bin 864 ile 4 milyon 122 bin 960 lira arasında değişen sahaların ihaleleri 17 Ekim Perşembe günü saat 11.05'te gerçekleştirilecek.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü saat 11.05'e kadar Yalova İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne verebilecek.

Yalova, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesai arkadaşına "taklacı-yalaka" dedi, tazminatsız kovuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler 1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten, paylaşımıyla ses getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:31:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da jeotermal saha ihaleleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]