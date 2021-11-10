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Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor - Son Dakika

Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor

10.11.2021 11:00

Yalova'da, kamyonlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği ve İl Özel İdaresinin kaynakları kullanılarak başlatılan çipli takip sistemi sayesinde, çevreye ve doğaya zarar veren kaçak hafriyat dökümünün önüne geçiliyor.

Yalova'da, kamyonlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği ve İl Özel İdaresinin kaynakları kullanılarak başlatılan çipli takip sistemi sayesinde, çevreye ve doğaya zarar veren kaçak hafriyat dökümünün önüne geçiliyor.

Bazı büyükşehirlerde uygulanan sistem, yüzde 60'ı ormanlarla kaplı olan ve yoğun kaçak hafriyat ihbarı yapılan Yalova'da da devreye alındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün girişimiyle İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen sisteme, 2019 yılından itibaren 140 kamyon dahil edildi.

Hafriyat taşıyan kamyonların sürücü bölümüne yerleştirilen cihaz sayesinde, bu araçların geçiş güzergahları, hızları, durumları, damper açıp açmadıkları, kaçak döküm yapılan bölgelerden geçip geçmedikleri gibi birçok bilgiye anında ulaşılabiliyor.

Ayrıca, güzergah dışına çıkan kamyonları harita üzerinden takip edebilen sistem, uyarı özelliği sayesinde yetkili birimlere anında durumu iletebiliyor.

Henüz çip takılmayan kamyonlar için de karadan polis ve jandarma, havadan ise drone ile denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, çipsiz kamyonları da sisteme kaydediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, AA muhabirine, daha önce kentin ormanlık alanlarına yoğun olarak kaçak hafriyat dökümü yapıldığını söyledi.

Büyükşehirlerdeki uygulamaları araştırarak çipli takip sisteminde karar kıldıklarını belirten Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Valimizin başkanlığında ilgili kurumların da katılımıyla alınan kararla bunu ilimizde de uygulamaya başladık. İl Özel İdaremizin desteğiyle bu sistemi kurduk ve belediyelerimizin de kullanımına açarak faaliyete geçirdik. Bu kapsamda hem belediyelerimiz hem Özel İdaremiz hem de İl Müdürlüğümüz 7 gün 24 saat boyunca ilimizdeki çipli araçları takip ederek nereye döküm yaptıklarını, hangi güzergahtan geçtiklerini belirliyor, riskli alan taraması yaparak kaçak döküm yapan araçların tespiti noktasında sistem üzerinde kontrollerimizi sürdürüyoruz."

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ormanlık bölgelere ve tarım alanlarına kaçak döküm yapıldığıyla ilgili daha önce çok sayıda ihbar aldıklarını anlatan Yılmaz, ıssız olduğu için buraların tercih edildiğine dikkati çekti.

Sistem sayesinde artık bu alanların da sıkı şekilde takip edildiğini dile getiren Yılmaz, "Bu sistemle şu an kaçak hafriyat dökümü ile ilgili şikayetler azalmış durumda. Denetimler esnasında 18 çipsiz kamyon tespiti yaptık. Bunlarla ilgili hem Çevre Kanunu hem de bizim Mahalli Çevre Kurulu kapsamında almış olduğumuz karara muhalefetten yaklaşık 1,5 milyon lira idari para cezası uyguladık." dedi.

Yılmaz, çipli kamyonların karıştığı kaçak dökümlere de işlem yapılarak alanın temizletildiğini aktardı.

Çipli kamyonların ormanlık veya riskli alan olarak belirlenen bölgelere girdiğinde sistemin bilgisayar üzerindeki haritadan yerini ve zamanını belirterek uyarı yaptığı bilgisini veren Yılmaz, "İlimizin büyük bir bölümü orman ve doğal güzelliklerle kaplı olduğu için Yalova'mızda gerek doğaya gerek ormanlık ve tarım alanlarına yapılacak olan kaçak dökümün önüne geçilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca birlikte, çipsiz olarak faaliyette bulunan kamyonların tespiti ve çevreyi kirletenlere idari işlem uygulanması noktasında, 7 gün 24 saat aralıksız denetim yaparak kaçak hafriyat dökümünü engelleyeceğiz." diye konuştu.

Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor
Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor
Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor
Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor
Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor
Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor
Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor
Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor
Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor

Jandarma, Yalova, Harita, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçak hafriyat dökümü çipli takip sistemiyle önleniyor - Son Dakika


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