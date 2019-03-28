Son Dakika Haberleri: Yalova'da Kaçak İçkiden Zehirlenen İki Kişi Öldü

Yalova'da Kaçak İçkiden Zehirlenen İki Kişi Öldü

46 dakika önce

Yalova'da bir büfeden satın aldıkları kaçak içkiyi içmelerinin ardından fenalaşan iki arkadaş hayatını kaybetti.

Yalova'da Kaçak İçkiden Zehirlenen İki Kişi Öldü, System.String[]
Yalova'da bir büfeden satın aldıkları kaçak içkiyi içmelerinin ardından fenalaşan iki arkadaş hayatını kaybetti.

Yalova kent merkezindeki bir büfeden içki satın alan Necmettin Karatay (46), daha sonra arkadaşı Kenan Baykır (54) ile Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evine geldi. Evde alkol alan bu kişiler bir süre sonra fenalaştı.

Daha sonra Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Karatay ve Baykır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zehirlenme olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ev yapımı içki sattıkları öne sürülen büfe sahibi M.A. ile çalışanları V.F. ve E.K'yi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda 41 pet şişede alkol, üzerlerinde etiket bulunmayan 68 pet şişede ise ispirtoya benzer maddeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:57 Kaynak: AA

Çiftlikköy, Karatay, Yalova, Güncel
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