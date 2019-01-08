Son Dakika Haberleri: Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

51 dakika önce

YALOVA'da gerçekleştirilen operasyonda 458 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında, System.String[]
YALOVA'da gerçekleştirilen operasyonda 458 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibe aldıkları M.Ö.'nün araç, ikamet, iş yeri ve deposunda arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 458 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:06 Kaynak: DHA

Yalova, Güncel
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