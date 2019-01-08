Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlediği operasyonla gümrük kaçağı 458 paket sigara ele geçirdi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlediği operasyonla gümrük kaçağı 458 paket sigara ele geçirdi.
Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ö. adlı şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından düğmeye basan ekipler operasyon düzenledi. Şahsın ev, işyeri ve aracında yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 458 paket sigara ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alındı. Şahıs tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. El konan sigaralar ise imha edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:40 Kaynak: İHA
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