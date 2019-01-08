Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Yalova 'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 458 paket sigara ele geçirildi.
Yalova
'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 458 paket sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö'nün kaçak sigara sattığını belirledi.
Şüpheliye ait ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 458 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:43 Kaynak: AA
Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu
İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı
Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim
Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı