Son Dakika Haberleri: Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu

Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Yalova 'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 458 paket sigara ele geçirildi.

Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Yalova 'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 458 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö'nün kaçak sigara sattığını belirledi.

Şüpheliye ait ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 458 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı

Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:11:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]