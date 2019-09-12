Yalova'da kaçak sigara operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı sigara ve açık tütün ele geçirildi.



Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 95 kilo 200 gram kıyılmış açık tütün, 1600 adet makaron, 159 adet tütün ve makaron bandrolü ile 67 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - YALOVA