Yalova'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Yalova'da kaçak sigara operasyonu

1 kişinin tutuklandığı operasyonda, 3 milyon 638 bin makaron ve 594 kilo tütün ele geçirildi

YALOVA - Yalova Emniyeti tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce önceden tespit edilen depolarda kaçak yöntemlerle sigara sarma makineleri ile makaron doldurarak tekel bayii ve tütün satışı yapan işletmelere satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

17 adrese eş zamanlı gerçekleşen operasyonda, S.S., A.A., M.G., S.E.İ., Y.Y., M.S., İ.B., E.V., F.Y., K.A., M.A., N.M., M.K., M.Y., Ö.E., B.B.Ç., S.G. gözaltına alındı.

Yalova Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan kaçak makaron satışını organize ettiği ileri sürülen S.S. tutuklandı.

Milyonlarca adet kaçak sigara malzemesi ele geçirildi

Öte yandan, operasyonda yapılan aramalarda, 3 milyon 638 bin 960 boş makaron, 251 bin 960 adet içi tütün dolu makaron, 548 kilo sigara tütünü, 46 kilo nargile tütünü, 810 adet yasal paketlerden sökülmüş bandrol, 8 sigara sarma makinası, 7 kompresör ve 13 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.