Son Dakika Haberleri: Yalova'da kaçakçılık operasyonu
Son Dakika Güncel Yalova'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Yalova'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Yalova'da polisin gümrük kaçağı cep telefonları satışı ve telefon imei numarası değiştirenlere yönelik operasyonda çok sayıda cep telefonu ile cihazlar ele geçirildi.

Yalova'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Yalova'da polisin gümrük kaçağı cep telefonları satışı ve telefon imei numarası değiştirenlere yönelik operasyonda çok sayıda cep telefonu ile cihazlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışma yürüttü.

Gümrük kaçağı telefon satışı ve lisanssız programlar ile BOX cihazı kullanılarak telefonların imei numarasının değiştirilmesi suçunun işlenmesine yönelik çalışmalarda 4 farklı telefon satıcısında arama yapıldı.

Aramalarda, 11 adet BOX cihazı, 4 adet kayıt dışı telefon, 8 adet farklı imei numarası yüklenmiş akıllı telefon, 2 adet harddisk, 1 adet farklı imei numarası yüklenmiş tuşlu cep telefonu ve 1 adet download cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahipleri hakkından adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da kaçakçılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]