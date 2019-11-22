Yalova'da kaçakçılık operasyonu

Yalova'da polisin gümrük kaçağı cep telefonları satışı ve telefon imei numarası değiştirenlere yönelik operasyonda çok sayıda cep telefonu ile cihazlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışma yürüttü.

Gümrük kaçağı telefon satışı ve lisanssız programlar ile BOX cihazı kullanılarak telefonların imei numarasının değiştirilmesi suçunun işlenmesine yönelik çalışmalarda 4 farklı telefon satıcısında arama yapıldı.

Aramalarda, 11 adet BOX cihazı, 4 adet kayıt dışı telefon, 8 adet farklı imei numarası yüklenmiş akıllı telefon, 2 adet harddisk, 1 adet farklı imei numarası yüklenmiş tuşlu cep telefonu ve 1 adet download cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahipleri hakkından adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.