Yalova'da kamuda yiyecek içecek ikramına sınırlama getirildi - Son Dakika

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek ve içecek ikramına kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meclisin, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ek tedbirlerine yönelik genelgesi üzerine Vali Vekili Aziz Mercan başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere

kişilere yapılacak paketli su servisi hariç her türlü yiyecek ve ­içecek ikramının bugün itibariyle durdurulmasına kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada, "Alınan tedbirlere uymayanlara ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.

maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.