Son Dakika Haberleri: Yalova'da Kamyonet Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Yalova'da Kamyonet Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

15 dakika önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir kamyonetin ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Yalova'da Kamyonet Ağaca Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir kamyonetin ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Yalova-İzmit kara yolunda Kocaeli istikametine seyreden Mehmet Batur (45) idaresindeki 16 MET 75 plakalı beyaz eşya servisine ait kamyonet, ilçenin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesindeki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Batur ile araçtaki Hasan Erdem (28), sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Çiftlikköy, Yalova, Güncel
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