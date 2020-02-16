Yalova'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Yalova'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yalova- İzmit karayolunda Kadir Özdemir idaresindeki 16 LSB 73 plakalı kamyonet, Çiftlikköy ilçesinde Osman Çampınar'ın kullandığı 77 AF 143 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada minibüsteki 5 yolcu ile kamyonetteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan birinin ayağının kırıldığı öğrenilirken, diğer yaralıların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. - BURSA