Yalova'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Yalova'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Yalova'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yalova'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Yalova'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yalova- İzmit karayolunda Kadir Özdemir idaresindeki 16 LSB 73 plakalı kamyonet, Çiftlikköy ilçesinde Osman Çampınar'ın kullandığı 77 AF 143 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada minibüsteki 5 yolcu ile kamyonetteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan birinin ayağının kırıldığı öğrenilirken, diğer yaralıların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. - BURSA

Çampınar, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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