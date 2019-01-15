Yalova'da Kamyonlar Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
58 dakika önce
Bursa Karayolu'nda, Mustafa Demirel'in(61) kullandığı kamyon, önünde giden kereste yüklü kamyona arkadan çarptı.
YALOVA - Bursa
Karayolu'nda, Mustafa Demirel
'in(61) kullandığı kamyon, önünde giden kereste yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, Demirel hayatını kaybederken çarpmanın etkisiyle devrilen kereste yüklü kamyonun sürücüsü H.D. yaralandı.
Kaza, Yalova- Bursa Karayolu'nun kent merkezi çıkışında meydana geldi. Mustafa Demirel'in kullandığı 45 HA 8524 plakalı kamyon, önünde giden H.S.'nin kullandığı 41 H 8006 plakalı kereste yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kereste yüklü kamyon devrildi. Kazada Mustafa Demirel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü H.S. ise ambulansal Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:23 Kaynak: DHA
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