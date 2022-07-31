Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin - Son Dakika
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Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin

31.07.2022 19:48

Yalova'da bir vatandaş, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkamasının ardından, dükkan sahibinin okuması için bir not ve 10 lira bıraktı. Notu alan dükkan sahibi, "Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin' yazılı bir not bıraktı. Notta helallik isteyen vatandaş gibi güzel yürekli insanların olması bizleri duygulandırdı. Helali hoş olsun, insanlığın ölmediğini ve helal ile haramı düşünen insanların olması gurur verici" dedi.

Yalova- Bursa kara yolundaki kapalı bir iş yerinin önünden geçen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dükkanın çeşmesine bağlı hortumu kullanarak elini yüzünü yıkadı.

"KULLANMAK ZORUNDA KALDIM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Kullandığı su için iş yeri önüne "Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin" yazılı not ile 10 lira bıraktı. Vatandaşın duyarlı hareketi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"BİZLERİ DUYGULANDIRDI"

İş yeri sahibi Metehan Çamçınarlı, sabah işe geldiklerinde dükkan önünde bir not ve 10 lira bulduklarını belirterek, şunları söyledi: "Sabah iş yerimize geldiğimizde üzerinde 'Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin' yazılı not ile birlikte 10 lira gördük. Kamera kayıtlarından baktık. Sabah saat 09.00 ila 10.00 arasında dükkanımızın önündeki hortumdan su kullanılmış. Notta helallik isteyen vatandaş gibi güzel yürekli insanların olması bizleri duygulandırdı. Helali hoş olsun, insanlığın ölmediğini ve helal ile haramı düşünen insanların olması gurur verici. Suyumuzu kullanan vatandaşımızı dükkanımıza çay içmeye de bekleriz, hakkımız helal olsun."

YORUMLAR
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Yalova'da iş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı güvenlik kamerasına yansıdı Yalova'da iş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı güvenlik kamerasına yansıdı Yalova'da mahalle muhtarı bitkin bulduğu kirpiye eliyle su içirdi Yalova'da mahalle muhtarı bitkin bulduğu kirpiye eliyle su içirdi
Kaynak: AA

Yalova, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin - Son Dakika
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