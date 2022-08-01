İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2) - Son Dakika
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İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2)

01.08.2022 16:22

Yalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı "hakkınızı helal edin" notu yanında para bırakması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı "hakkınızı helal edin" notu yanında para bırakması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yalova- Bursa kara yolundaki kapalı bir iş yerinin önünden geçen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dükkanın çeşmesine bağlı hortumu kullanarak elini yüzünü yıkadı.

Kullandığı su için iş yeri önüne "Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin" yazılı not ile 10 lira bıraktı.

Vatandaşın duyarlı hareketi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İş yeri sahibi Metehan Çamçınarlı, sabah işe geldiklerinde dükkan önünde bir not ve 10 lira bulduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sabah iş yerimize geldiğimizde üzerinde 'Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin' yazılı not ile birlikte 10 lira gördük. Kamera kayıtlarından baktık. Sabah saat 09.00 ila 10.00 arasında dükkanımızın önündeki hortumdan su kullanılmış. Notta helallik isteyen vatandaş gibi güzel yürekli insanların olması bizleri duygulandırdı. Helali hoş olsun, insanlığın ölmediğini ve helal ile haramı düşünen insanların olması gurur verici. Suyumuzu kullanan vatandaşımızı dükkanımıza çay içmeye de bekleriz, hakkımız helal olsun."

YORUMLAR
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Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin Damperi açık kamyon üst geçide çarptı Damperi açık kamyon üst geçide çarptı
Kaynak: AA

Yalova, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2) - Son Dakika
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