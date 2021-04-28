Yalova'da kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu - Son Dakika

Yalova'da kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
28.04.2021 15:38
Koronavirüs salgınında Türkiye'nin en riskli bölgelerinden olan Yalova'da 17 gün sürecek kapanma öncesi vatandaşlar sokağa döküldü.
Koronavirüs salgınında Türkiye'nin en riskli bölgelerinden olan Yalova'da 17 gün sürecek kapanma öncesi vatandaşlar sokağa döküldü. Caddelere aşırı kalabalık hakim oldu.
Koronvirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ülke genelinde uygulanacak tam kapanma öncesi Yalovalılar çarşı ve pazar yerlerine akın etti. İl bazında açıklanan vakalarda Yalova Türkiye'nin en riskli illerinden biri olmasına rağmen çarşı ve pazar yerlerinde yaşanan yoğunluk arife gününü andırdı. Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde ise Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda Yalova Belediyesi Zabıta Ekipleri HES kodu sorgulamasına başladı. Pazar yerlerine girişlerde ve caddelerde HES kodu sorgulayan zabıta ekiplerini gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. - BURSA
Son Dakika Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı