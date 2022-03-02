Yalova'da kar bereketi içme suyu barajında "kapakları açtırıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da kar bereketi içme suyu barajında "kapakları açtırıyor"

02.03.2022 11:11
Yalova'da kar bereketi içme suyu barajında "kapakları açtırıyor"

Yalova'nın tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı'nda, kışın özellikle karın etkili yağmasından dolayı bereketli bir dönem yaşanıyor.

Yalova'nın tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı'nda, kışın özellikle karın etkili yağmasından dolayı bereketli bir dönem yaşanıyor.

Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen baraj, 36 milyon metreküp su kapasitesi ile Yalova merkez ve ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Yaz aylarında kuraklığın etkisiyle su seviyesinde önemli oranda düşüş gözlenen baraj, bu kış bölge genelinde etkili olan yağışlar sayesinde hemen hemen doldu.

Gökçe Barajı'nda geçen yıl 1 Mart'ta yüzde 63 olan su seviyesi, bu sene aynı tarihte yüzde 24 artışla yüzde 87 ölçüldü.

İlaveten DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Çağlayan Barajı'nın da faaliyete geçmesiyle Yalova'nın 2065 yılına kadar içme suyu sıkıntısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

DSİ Yalova Şube Müdürü Pelin Yalçın Balcı, AA muhabirine, Gökçe Barajı'nın Yalova'nın "can kaynağı" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Son 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre barajda su seviyesinin 13 metre civarında yükseldiğini belirten Balcı, "Bu da bizi çok mutlu etti. Çünkü susuz kaldığımız geçmiş yıllardaki dönemlerde büyük sıkıntı yaşadık. Hatta bunun akabinde çözüm amaçlı ikinci bir barajı da devreye soktuk. Bu dönem için barajdaki su bize yetecek gibi ama en yakın zamanda Çağlayan Barajı'nı da devreye soktuğumuzda Yalova'da su sıkıntısı çekmeyeceğiz gibi görünüyor." diye konuştu.

"Yalova'da günlük 80 ila 100 bin metreküp su ihtiyacı var"

Pelin Yalçın Balcı, 2020 ve 2021'e göre mevsimsel yağışlara bağlı olarak bu yıl barajdaki durumun çok iyi olduğunu dile getirdi.

Su seviyesinde artışı sağlayan etkenlere değinen Balcı, şu bilgileri paylaştı:

"Yağmur suyu, yer altı suyunu çok fazla besleyemiyor fakat kar yavaş yavaş eridiği zaman barajlarımızı güzel bir şekilde dolduruyor. Şu anki meteorolojik verilerde de sıkıntı görmüyoruz. Hatta su seviyesindeki artış nedeniyle baraj kapaklarını yavaş yavaş açmaya bile başladık. Bu bizim için çok sevindirici. Çünkü maksimum işletme kotumuza ulaştığımız için kapak açma işlemini yapıyoruz. Şu anki doluluk da bizi mutlu eden bir seviyede. Gökçe Barajı normalde 36 milyon metreküplük bir depolamaya sahip. Yalova'da günlük 80 ila 100 bin metreküp su ihtiyacı var. Biz ölçümlerimizi maksimum su kotu dediğimiz 80 kota göre baz alıyoruz. Bizim işletme kotumuz da 79,5 ve bu kota gelmeden biz kapakları kontrollü bir şekilde açık bırakıp 69-70 seviyelerde sabit tutmaya çalışıyoruz. Geçen yıl bu dönemde seviyemiz yaklaşık 53-54 kotuna yakındı. Aradaki farkı gördüğümüz zaman bu bize mutluluk veriyor."

Balcı, kurum olarak özellikle kurak dönemler için Çağlayan Barajı dışında çok sayıda proje yürüttüklerini, kuraklık seviyesinin yükselmesi durumda yer altı su kuyularını devreye alabileceklerini ifade etti.

Yakın zamanda yine Kınalı Barajı'nın yapılmasının planlandığını kaydeden Balcı, tüm projelere bakıldığında DSİ Genel Müdürlüğünün ilde içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırabilecek yatırımlarının olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Doğu ve Güneydoğu'da artan yağışlar baraj ve göllere 'can suyu' oldu Doğu ve Güneydoğu'da artan yağışlar baraj ve göllere 'can suyu' oldu Elverişli iklimiyle Köyceğiz Gölü, kano ve kürek takımlarının tercihi oldu Elverişli iklimiyle Köyceğiz Gölü, kano ve kürek takımlarının tercihi oldu

Yalova, Gökçe, Balcı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da kar bereketi içme suyu barajında 'kapakları açtırıyor' - Son Dakika


Son Dakika
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
10:57 Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:17:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da kar bereketi içme suyu barajında "kapakları açtırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement