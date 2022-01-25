Yalova'da kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Yalova'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yollarda biriken kar ve oluşan buzlanmalar için temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sağlık, güvenlik, itfaiye ve cenaze defin işlerinde görevli personel hariç kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara 1 gün idari izin verilmesiyle kentte yaya ve araç trafiğinde sessizlik hakim oldu.

Yalova'dan İstanbul ve Bursa illerine geçişlerin durdurulmasının ardından yollarda çalışmalarını arttıran 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Özellikle kapanma noktasına gelen Yalova-Bursa kara yolu üzerindeki Süpürgelik Mevkiinde çalışmalarını sürdüren görevliler, yolu açık tutmak için çaba gösteriyor.

Şehir merkezi ve mahallelerde görev alan belediyelere ait karla mücadele ekipleri de, cadde ve sokaklarda temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Şu ana kadar herhangi bir kapalı köy yolunun olmadığını bildiren İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, çalışmaların Armutlu ve Altınova'nın yüksek köylerinin yanı sıra merkez Sugören ve Güney köyünde yoğunluklu devam ettiğini dile getirdi.

Kentin yüksek kesimlerinde 3 farklı ekip halinde 32 personelin görev aldığını anlatan Soygüzel, çalışmalara, 3 tuzlama, 3 greyder, 3 kepçe, 1 kar kürüme kamyonu ve 3 nakliye kamyonunun katıldığı belirtti.

Soygüzel, "Şu an itibarıyla ulaşılamayan köyümüz yok. Yüksek kesimlerde kar etkisini daha fazla gösteriyor. Ekiplerimiz de bu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.