Yalova'da karne töreni - Son Dakika

Yalova'da ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören toplam 46 bin 219 öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi

Kentte, yarıyıl tatili nedeniyle 199 okulda, 3 bin 142 öğretmenin rehberliğinde eğitim gören 46 bin 219 öğrenci karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gaziosmanpaşa İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törende öğrencilere karne ve hediyelerini Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerden bu yarıl yıl tatilinde öncelikle dinlenmelerini istedi. Tosun, velilerin öğrencilere günlük beceri kazanabilecekleri işlerde görevlendirmelerini tavsiye ederek, "2023 vizyonumuzun en önemli birleşeni okuma. Okuduğunu anlamak ve geleceği yorumlamak becerisi. Onun için kitap okumayı tavsiye ediyoruz ama en önemlisi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ikinci dönemde onları okullarımızda bekliyor olacağız." diye konuştu.