Son Dakika Haberleri: Yalova'da "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek
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Yalova'da "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek

1 saat önce

Yalova Valisi Muammer Erol, tafik güvenliğine dikkati çekmek için İçişleri Bakanlığı tarafından "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Yalova'da
Yalova Valisi Muammer Erol, tafik güvenliğine dikkati çekmek için İçişleri Bakanlığı tarafından "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.
Yalova- Bursa kara yolundaki uygulama noktasına giden Erol, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'la birlikte uygulama yapan ekiplerle araçları durdurdu.
Sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Erol, seyahat eden çocuklara emniyet kemeri aparatı ve broşür verdi.
Erol, trafik ekiplerinden bayram süresince yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Uygulamada drone ile kara yolu havadan kontrol edildi.
İl Jandarma Alay Komutanı Gemalmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince 350 personelle görev yapacaklarını kaydetti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ise sadece bayram tatillerinde devam sürekli olarak trafikte vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, bir hafta boyunca kesintisiz tedbirleri devam ettireceklerini söyledi.
İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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