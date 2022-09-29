Yalova'da yaşlı adamı dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da yaşlı adamı dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

29.09.2022 15:06
Yalova'da yaşlı adamı dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Yalova'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı adamı dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı adamı dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kazımiye köyünde ikamet eden H.B. (86), kendilerini polis olarak tanıtan A.A. ve M.O. tarafından 13 bin lira ve 7 bin 900 avro dolandırıldı.

Dolandırıcıların mağdur ile telefon görüşmelerini sürdürdüğü bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekibini görevlendirdi. İkinci kez H.B'nin evine 85 bin lira almak için gelen A.A. ve M.O, takipteki ekipler tarafından yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 şüpheliyi yönlendirdiği tespit edilen B.Ş'yi ise Bursa'daki ikametinde gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da yaşlı adamı dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da yaşlı adamı dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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