Yalova'da kenevir üretimine ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika

Yalova'da kenevir üretimine ilişkin protokol imzalandı

12.11.2020 12:09
Yalova'da kenevir üretimine ilişkin protokol imzalandı, System.String[]

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü arasında kenevir üretimi üzerine iş birliği protokolü imzalandı.

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü arasında kenevir üretimi üzerine iş birliği protokolü imzalandı.

YAÜ'den yapılan açıklamada, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü ile Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü arasında "Değişik Kenevir Popülasyonlarının Yalova Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi, Kenevir Lif ve Yağlarının Endüstriyel Kullanımına Uygunluklarının Araştırılması" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Protokolün, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ile Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz arasında imzalandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından belirtilen katma değeri yüksek ürün elde edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve ithalatı yüksek ürünlerin ülke tarımına kazandırılarak ithalat miktarlarının düşürülmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü alanın uzmanlarını bir araya getirdi. Protokol kapsamında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 4 farklı kenevir popülasyonun üretimini gerçekleştirecek ve elde edilen kenevir saplarını Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü'ne teslim edecek. Daha sonra Yalova Üniversitesi Merkez Laboratuvarında bu ürünler üzerinde, yoğunluk ölçümü, su absorpsiyonun tayini, nem içeriği, DSC, kül miktarı, yanmaya dayanıklılık, termogravimetrik analiz ve çekme deneyi analizleri gerçekleştirilecek."

-Tescil başvurusunun yapılıp çeşit tescilinin alınması hedefleniyor

Proje ile ithalatı yüksek ürünlerin ülke tarımına kazandırılmasının hedeflendiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projenin sonunda, çalışmada kullanılan kenevir popülasyonlarının Yalova koşullarında tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi, yağ verimi ve kalite düzeyi yeterli bulunan genotiplerin kenevir tarımı ile uğraşan üreticilere tavsiye edilmesi, endüstriyel kenevirin, tüm gövde olarak ve kaliteli kenevir tohumunda öne çıkacak ümitvar populasyonlarının belirlenmesi, temin edilen bitki popülasyonları içerisinden özellikle yerel popülasyonlar hakkında somut verilerin ortaya koyulması ve üstün özellik gösteren yerel genotiplerden bir veya birkaçı için tescil başvurusunun yapılıp çeşit tescilinin alınması bekleniyor."

Mustafa Kemal Atatürk, Kenevir, Yalova, Bahçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da kenevir üretimine ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi         
11:35
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası         
11:03
Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor         
10:55
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 12:50:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da kenevir üretimine ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei