Yalova'da kenevir üretimine ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü arasında kenevir üretimi üzerine iş birliği protokolü imzalandı.

YAÜ'den yapılan açıklamada, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü ile Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü arasında "Değişik Kenevir Popülasyonlarının Yalova Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi, Kenevir Lif ve Yağlarının Endüstriyel Kullanımına Uygunluklarının Araştırılması" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Protokolün, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ile Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz arasında imzalandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından belirtilen katma değeri yüksek ürün elde edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve ithalatı yüksek ürünlerin ülke tarımına kazandırılarak ithalat miktarlarının düşürülmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü alanın uzmanlarını bir araya getirdi. Protokol kapsamında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 4 farklı kenevir popülasyonun üretimini gerçekleştirecek ve elde edilen kenevir saplarını Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü'ne teslim edecek. Daha sonra Yalova Üniversitesi Merkez Laboratuvarında bu ürünler üzerinde, yoğunluk ölçümü, su absorpsiyonun tayini, nem içeriği, DSC, kül miktarı, yanmaya dayanıklılık, termogravimetrik analiz ve çekme deneyi analizleri gerçekleştirilecek."

-Tescil başvurusunun yapılıp çeşit tescilinin alınması hedefleniyor

Proje ile ithalatı yüksek ürünlerin ülke tarımına kazandırılmasının hedeflendiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projenin sonunda, çalışmada kullanılan kenevir popülasyonlarının Yalova koşullarında tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi, yağ verimi ve kalite düzeyi yeterli bulunan genotiplerin kenevir tarımı ile uğraşan üreticilere tavsiye edilmesi, endüstriyel kenevirin, tüm gövde olarak ve kaliteli kenevir tohumunda öne çıkacak ümitvar populasyonlarının belirlenmesi, temin edilen bitki popülasyonları içerisinden özellikle yerel popülasyonlar hakkında somut verilerin ortaya koyulması ve üstün özellik gösteren yerel genotiplerden bir veya birkaçı için tescil başvurusunun yapılıp çeşit tescilinin alınması bekleniyor."