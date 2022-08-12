Yalova'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor - Son Dakika
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Yalova'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor

12.08.2022 10:27

Yalova'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyorYALOVA Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Bağlarbaşı Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bina yıkımlarının devam ettiğini ve yılsonuna kadar da 704 konutun yapımına başlanacağını söyledi.

Yalova'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor

YALOVA Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Bağlarbaşı Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bina yıkımlarının devam ettiğini ve yılsonuna kadar da 704 konutun yapımına başlanacağını söyledi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin en çok etkilediği illerden birisi olan Yalova'da bir daha o acıların yeniden yaşanmaması için Yalova Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Tutuk, kamuoyunda yapılan polemiklere vatandaşların aldırış etmemesi gerektiğini dile getiren Tutuk, halkın yüzde 95'inin kentsel dönüşümü istediğini anlattı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde uzlaşma oranlarında yüzde 95'i geçtiklerini söyleyen Tutuk, bölgedeki vatandaşlara ait tapuların TOKİ'ye tescillendiğini ifade etti.

Yeni binaların temeli yılsonuna kadar atılıyor

Bina yıkımlarıyla kentsel dönüşüm Yalova'da artık fiilen başladığına dikkati çeken Tutuk, şöyle konuştu: "704 konutun ihalesi yapılarak 2022 yılının sonuna kadar inşasına başlanacak. 2-2,5 ay içinde vatandaşlarımız mahalleyi boşaltacaklar. Şu ana kadar 55 hak sahibi binasının yıkımı için başvuruda bulundu. Bunların yıkımına da başladık. Geri kalanlar da bu süre içerisinde mahalleyi boşaltacaklar ki TOKİ ihaleyi gerçekleştirip 704 konutun inşasına başlasın"

Konteyner kent kurulacak

Kiralık ev bulmakta zorlanan hak sahipleri için konteyner kent kurma çalışmalarına da başladıklarına vurgu yapan Tutuk, 430 hak sahibini mağdur etmeyeceklerini dile getirdi. Konteyner kentte kalacak vatandaşlara kira yardımı yapılmayacağını söyleyen Tutuk, "Konteyner evlere isteyenler gidecekler. Vatandaşların hepsi konteyner kentte yaşamak istemiyor. Ekiplerimiz kaç kişinin konteyner talebi olduğunu belirliyorlar. Talepler netleştiğinde konteyner kent kuracak ve hak sahiplerimizi buralara yerleştireceğiz. Ancak konteyner kentte oturanlara kira yardımı yapılmayacak. 1-2 ay içinde konteyner kentimizi oluşturacak ve mahalleyi tamamen boşaltarak binaların yıkımına başlayacağız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Mustafa Tutuk, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor - Son Dakika

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