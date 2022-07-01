Yalova'da kentsel dönüşümde kira desteği başvuruları başladı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentsel dönüşümde önemli bir adımın daha atılarak kira yardımı ödemelerine başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içinde yer alan 9,89 hektarlık riskli alanda devam eden kentsel dönüşüm projesinin kira yardımı başvurularının Yalova Belediyesi hizmet masalarında (Karizma AVM zemin kat) gerekli belgelerle kabul edildiği duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tutuk, Marmara Depremi'ndeki acıların tekrar yaşanmaması adına yıllardır süren kentsel dönüşüm sorununa çözüm bulunduğunu belirtti.

Tutuk, "Belediyemiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içinde bulunan afet riskli bulunan alanda ilk evi önümüzdeki günlerde yıkacağız. Marmara'da bizleri derinden sarsan depremin izlerini hala unutmadık. Acılarımız ilk gün ki sıcaklığını koruyorken, hedefimiz depremin 23. yılında Bağlarbaşı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için düğmeye basmak." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının şeffaf bir şekilde yapıldığını kaydeden Tutuk, şu bilgileri paylaştı:

"Kentsel dönüşüm sürecini en yakından takip eden biriyim. Gerek Bakanlığımızla gerekse vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde şeffaf ve adil olmak için uğraştık. Sayın Bakanımız ile yaptığımı son görüşmede kira yardımlarının onaylandığını söylemiştim. Kira yardımı alacak kişinin evini boşaltmış olması gerekiyor. Şu an hak sahiplerinin neredeyse yüzde 80'i ile anlaşma sağladık. Depremin acısını en derinden yaşayan bir il olarak gerekli tüm tedbirleri almak zorundayız. Bu hepimiz için bir mecburiyet."