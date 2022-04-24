Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika
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Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

24.04.2022 03:05

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Altınova ilçesinde Kaytazdere Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.

Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor

Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

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Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika
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