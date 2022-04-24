Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın

24.04.2022 03:04

Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren Kısmet Orman Ürünleri adlı işletmede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm işletmeye yayılan alevlerde kereste ürünleri yanmaya başladı.

Yangına Altınova İtfaiyesi'nin yanı sıra Yalova ve Kocaeli illerinden de ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın
Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın
Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın
Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın
Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın
Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın
Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın

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Son dakika haberleri | Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haberleri | Kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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