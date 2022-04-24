YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN

24.04.2022 03:59

YALOVA'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın saat 02.30 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevleri gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri de takviye olarak geldi. Fabrikanın depo kısmını tamamen saran, 2 kamyonet ile 2 forkliftin de zarar gördüğü yangını söndürmek için itfaiyenin çalışmaları sürüyor. (DHA)

YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN
YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN

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Kaytazdere, İtfaiye, Yangın, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika


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