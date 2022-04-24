Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
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Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)

24.04.2022 08:05
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)

5 SAATTE KONTROL ALTINDAYalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

5 SAATTE KONTROL ALTINDA

Yalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.

Özgür YILDIZ/YALOVA,


Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
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