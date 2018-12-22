Son Dakika Haberleri: Yalova'da Kırmızı Renkli Su Birikintisi Ortaya Çıktı

Yalova'da Kırmızı Renkli Su Birikintisi Ortaya Çıktı

1 saat önce

Yalova'da kırmızı renkli su birikintisi ortaya çıktıYalova'nın Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazideki kırmızı rekli su birikintisi dikkat çekti.

Yalova'da kırmızı renkli su birikintisi ortaya çıktı

Yalova'nın Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazideki kırmızı rekli su birikintisi dikkat çekti. Suyu gören mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı. Konunun belediyeye bildirilmesi sonrasında ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı. Kırmızı su ile dolan alanda yüzen ördekler de kırmızı renge boyandılar. Kırmızıya boyanan ördekleri ve kırmızı suyu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemediler.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber İsmal ÖZTÜRKYALOVA,(DHA)

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:25 Kaynak: DHA

Yalova, Güncel
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