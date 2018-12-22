Yalova'da Kırmızı Renkli Su Birikintisi Ortaya Çıktı
1 saat önce
Yalova'da kırmızı renkli su birikintisi ortaya çıktıYalova'nın Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazideki kırmızı rekli su birikintisi dikkat çekti.
Yalova
'da kırmızı renkli su birikintisi ortaya çıktı
Yalova'nın Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazideki kırmızı rekli su birikintisi dikkat çekti. Suyu gören mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı. Konunun belediyeye bildirilmesi sonrasında ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı. Kırmızı su ile dolan alanda yüzen ördekler de kırmızı renge boyandılar. Kırmızıya boyanan ördekleri ve kırmızı suyu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemediler.
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Haber İsmal ÖZTÜRKYALOVA,(DHA
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:25 Kaynak: DHA
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