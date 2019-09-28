Son Dakika Haberleri: Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü
Son Dakika Yerel Haber

Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü

16 dakika önce

Yalova'da kıskançlık cinayeti.

Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü

YALOVA - Yalova'da kıskançlık krizine giren İran uyruklu bir adam, karısının boğazını kesti.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'da yaşayan İran uyruklu Azeri çift A.A. ve Seher A. ayrı lokantalarda çalışıyorlardı. Çift bir süreden beri A.A'nın eşi Seher A.'yı kıskanmasından dolayı kavga ediyordu. Çift son olarak akşam geç vakitlerde yeniden kavga etti. Evden kavga ve çığlık sesleri geldi. Çığlıkların kesilmesi sonrasında A.A. evden ayrıldı. Apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, Seher A.'nın boğazı kesilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı. A.A. ise emniyete giderek teslim oldu. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü

Yalova, kavga, İran, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi
Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Celal Şengör'den büyük İstanbul depremi için korkutan tahmin: Ölü sayısı 100 bini geçer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 01:15:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]