Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü

YALOVA - Yalova'da kıskançlık krizine giren İran uyruklu bir adam, karısının boğazını kesti.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'da yaşayan İran uyruklu Azeri çift A.A. ve Seher A. ayrı lokantalarda çalışıyorlardı. Çift bir süreden beri A.A'nın eşi Seher A.'yı kıskanmasından dolayı kavga ediyordu. Çift son olarak akşam geç vakitlerde yeniden kavga etti. Evden kavga ve çığlık sesleri geldi. Çığlıkların kesilmesi sonrasında A.A. evden ayrıldı. Apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, Seher A.'nın boğazı kesilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı. A.A. ise emniyete giderek teslim oldu. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.