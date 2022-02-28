Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı

28.02.2022 18:48
Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı

Yalova'da polisin durduğu otomobildeki koltuk değneğine uyuşturucu sakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yalova'da polisin durduğu otomobildeki koltuk değneğine uyuşturucu sakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı, ticareti ve kullanımına yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Yalova- Bursa kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, A.İ.V'ye ait koltuk değneğinin içinde zulalanmış 10 ayrı parça halinde 17,21 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Zanlının koltuk değneği kullanacak herhangi engelinin olmadığı öğrenildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da koltuk değneğinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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