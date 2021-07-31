Yalova'da konserler iptal edildi - Son Dakika

Türkiye'nin çeşitli noktalarında meydana gelen doğal afetler ve orman yangınları nedeniyle Altınova İlçe Belediyesi 14. Kültür Buluşması kapsamında planlanan konser programları ileri tarihe ertelendi.

Altınova İlçe Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı açıklamada, 31 Mart Cumartesi günü Zeynep Dizdar, Ekin Uzunlar, İrem Güral ve Mustafa Ceceli ile 1 Ağustos Pazar günü verilmesi planlanan Murat Dalkılıç ve Burhan Topal konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Oral, festivalin çocuk ve gençlik oyun grupları, yöresel çadırlar ve sünnet programının ise belirlenen tarih ve saatlerde yapılacağını kaydetti.