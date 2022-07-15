Yalova'da kontrolden çıkan otomobil boş iş yerine girdi

Yalova 'da bir otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine girmesi sonucu hasar meydana geldi.

Marketin boş kaldığı dakikaları boş geçmedi, kendi iş yeri gibi kasayı böyle boşaltıp gitti

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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