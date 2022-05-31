Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

31.05.2022 00:45

Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Yalova'da meydanda gelen kazada köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

YALOVA - Yalova'da meydanda gelen kazada köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakup Acar Caddesi Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiinde meydana gelen kazada, 16 ZY 0237 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracından düşen motor sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan motorun çarpası sonucu yaralanan köpeğin kaçtığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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