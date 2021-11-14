Yalova'da köprüde otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Yalova'da bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu M.A.A'nın kullandığı 34 SM 0487 plakalı otomobil, TİGEM Tatil Parkı mevkisinde köprüden geçtiği sırada M.G'ye çarptı.
Araç, daha sonra bir işletmenin kapısına çarparak durabildi.
Çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada yaralanan ve kolunda kırık oluştuğu belirlenen M.G, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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