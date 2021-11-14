Yalova'da köprüde otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada yaralanan ve kolunda kırık oluştuğu belirlenen M.G, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç, daha sonra bir işletmenin kapısına çarparak durabildi.

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