Üye Girişi
Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek - Son Dakika

Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek

09.12.2021 14:45
Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek

Yalova Belediyesi, kullanılamaz duruma gelen Ak Şemseddin Köprüsü (AŞK) üzerindeki malzemeleri geri dönüşümle saksılara dönüştürecek.

Yalova Belediyesi, kullanılamaz duruma gelen Ak Şemseddin Köprüsü (AŞK) üzerindeki malzemeleri geri dönüşümle saksılara dönüştürecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Mihenk Sokak'taki köprüde çalışma başlattığı bildirildi.

Yalova'nın önemli lokasyonlarından ve gece ışıklandırılmış güzel görüntüsüyle fotoğraf çekilme noktalarından olan köprüdeki çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ak Şemseddin Köprüsü üzerinde bulunan malzeme zamanla deforme olmuş ve kullanılamaz hale gelmişti. Yapmış olduğumuz çalışmada köprü zemini Solit Full Deck dayanıklı malzeme ile kaplanacak. Köprüden çıkarılacak olan malzemeler ise geri dönüşüm olarak şehrimizin farklı noktalarında saksı malzemeleri olarak kullanılacak."

Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek
Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek

Yalova Belediyesi, geri dönüşüm, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız 14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız? 14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız? Bakanlıktan 6 maddelik MHRS genelgesi! 14:47 Bakanlıktan 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı 14:29 Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Son Dakika Haberleri
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı
14:26 Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek
14:25 Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturuculu tabanca ile cinayete kurban gitmiş
14:24 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım
Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı yüreklere dokundu Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı yüreklere dokundu         
15:04
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor         
14:50
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha'yı büyük bir tehlike bekliyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha'yı büyük bir tehlike bekliyor         
14:20
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor         
10:09
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:10:31. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da köprüden alınan malzemeler saksıya dönüştürülecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement