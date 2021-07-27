Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, demirleri gevşeterek çocuğu kurtardı.

Çiftlikköy 'ün Siteler Mahallesi'nde ikamet eden küçük çocuk, oyun oynarken pencere korkuluklarına kafasını soktu. Kafası demirlerin arasına sıkışan çocuğu gören çevredekiler, Çiftlikköy İtfaiyesi'ne bildirdi.

YALOVA - Yalova'nın Çiflikköy ilçesinde pencere korkuluklarına kafası sıkışan bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

- Yalova 'da korku dolu anlar

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