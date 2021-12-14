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Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü - Son Dakika

Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü

14.12.2021 14:31
Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü

Yalova'da, manzarayı izlemek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan Osman Dağdeviren (48), dengesini kaybedip, düşerek yaşamını yitirdi.

Altınova ilçesi Ballıkaya mevkisinde manzarayı seyretmek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan Osman Dağdeviren, iddiaya göre, dengesini kaybederek, düştü. Dağdeviren'in düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dağdeviren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sedye ile ambulansa taşınan Osman Dağdeviren'in cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Dağdeviren'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü

Yalova, Ölüm, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü - Son Dakika
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