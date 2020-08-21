Yalova'da korona virüs denetimleri arttırılıyor - Son Dakika

Yalova'da korona virüs denetimleri arttırılıyor

Artan Covid-19 vakaları sonrasında Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il genelindeki denetimlerin arttırılması kararını aldı.

Yalova'da korona virüs denetimleri arttırılıyor, System.String[]

Artan Covid-19 vakaları sonrasında Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il genelindeki denetimlerin arttırılması kararını aldı. Bu kapsamda oluşturulacak ekipler belirlenen noktalarda sürekli denetimler gerçekleştirecekler.

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda ülke genelinde artan vaka sayıları masaya yatırıldı. Bu kapsamda Yalova genelinde alınacak tedbirler de konuşuldu. Toplantıdan denetimlerin sıklaştırılması yönünde bir karar çıktı. Yalova'da belirlenen noktalarda denetim yapılacak ekiplerin kurulmasına ve bu denetimlerin süreklilik kazanmasına karar verilen toplantıda şu kararlar alındı:

Sinema, tiyatro ve konser salonları için Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Müdürlüğünce denetim ekipleri oluşturulacak. Halı sahalar, bilardo salonları, lunapark, internet kafe, tematik parklar, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet, Zabıta, Jandarma tarafından oluşturulacak ekipler tarafından denetimden geçecek. Tüm ilde maske zorunluluğu devam edecek. Maske takma zorunluluğu Emniyet, Jandarma, Zabıta ve vatandaşlar tarafından takip edilecek. Toplu taziyelerin yasaklandığı Yalova'da, taziyelerle ilgili alınmış olan hıfzıssıhha kararına uyulması hususunda Belediye, Jandarma, din görevlilerinin cenaze sahiplerini bilgilendirmeleri ve denetlemeleri sağlanacak. Köy alanlarında ise vefat edenlerin taziye yasağı hususunda bilgilendirmeleri imamlar ve muhtarlar tarafından gerçekleştirilecek. Camilerde cenaze merasimi yapılmayacak.

Nikah merasimleri ve düğünler gibi temasın fazla olduğu alanların zabıta ve nikah memurları tarafından takip edilmesi, nikah ve düğüne katılanların ateş ölçümü, isim ve cep telefonu numaralarının alınması, maskesi olmayanlara düğün salonları işletmecilerinin maske temin etmesi ve İşletmelerde kurallara uyulması hakkında düğün sahipleri ile işletmeci aralarında taahhütname imzalanacak. Düğün salonlarında kurallara uyulmamasından ise işletme sahipleri sorumlu tutulacak.

65 yaş üstü vatandaşların 09.00-21.00 saatleri aralığı dışında kalan sokağa çıkma yasakları titizlikle uygulanacak.

Kuaför, AVM, toplu taşıma, kahvehane, günübirlik tesisler, lokanta, cafeler, spor merkezleri ve sahil bantları, piknik yerlerinde mesafe, hijyen ve kişi sayı konusunda Valilik tarafından oluşturulacak ekipler tarafından denetimler gerçekleştirilecek.

Toplu taşıma araçları durak başlangıçlarında dezenfekte edilecek ve bu kurala uyulup uyulmadığı ise belediye ve ilgili oda temsilcileri tarafından denetlenecek.

Camilerin dezenfeksiyon işlemleri için Müftülük tarafından her camiye sırt pompası temin edilerek cami imamlarına teslim edilecek. İlgili kurumlar ile cami cemaatince camiler dezenfekte edilecek.

Evde bilgisayar veya interneti olmayan öğrencilerin eğitimi için uzaktan erişim noktaları oluşturulacak. Bu öğrenciler için okullarda belirlenen sınıflarda eğitim görmeleri sağlanacak. Mahalle denetim ekipleri kurulacak. Ekiplerde muhtar ve din görevlilerinin yanısıra varsa okul görevlileri de yer alacak.

Hastanede test yapılan kişilere test sonuçlarının pozitif çıkması halinde 'Güvenilir Kişiler' mobil uygulamasını telefonuna indirip kullanması hususunda onay alınacak ve taahhütname imzalatılacak.

Test sonucu pozitif çıkan ve hastanede yatırılarak tedavisi yapılan hastalar hastaneden taburcu olurken, 'Güvenilir Kişiler' mobil uygulaması hakkında bilgilendirilecek ve hastane personeli tarafından uygulamanın hastanın telefonuna indirilerek kurulumu yapılacak. Test sonucu pozitif çıkan evinde tedavisi planlanan vakalara ise ilk filyasyonunu gerçekleştiren ekibin 'Güvenilir Kişiler' mobil uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak uygula kişinin akıllı telefonuna kurulacak.

İndirilen uygulamayı takip edecek ekipler de kurulacak. Oluşturulacak olan ekiplerde Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri yer alacak. Bu uygulama ile pozitif vaka ve temaslılarının takiplerinin daha efektif ve verimli yapılması hedefleniyor. - YALOVA

Muammer Erol, Koronavirüs, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da korona virüs denetimleri arttırılıyor - Son Dakika
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